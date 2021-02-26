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تعرف على جهود شرطة المسطحات بالداخلية خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية  في ضبط عدد (مصنع – 3 متاجر “بدون ترخيص”، 3 سيارات)  بمضبوطات بلغت (83،8 طن أعلاف- 2،3 طن أسمدة "مجهولة المصدر وبدون بيانات مغشوشة ومقلدة ومحظور تداولها بالأسواق ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية").. بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية.
وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة في ضبط (مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية).. بمضبوطات بلغت (4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى) وفي مجال التفتيش البيئي تم ضبط (منشأة صناعية بنطاق مديرية أمن القاهرة).. لوجود مخالفات أبرزها: (عدم وجود "سجل بيئى – موافقة بيئية للنشاط – مخزن مخلفات خطرة).
وتمكنت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات من ضبط عدد (23) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديرية أمن الجيزة، وفي مجال مكافحة التلوث الهوائى تم ضبط عدد (11) مكمورة فحم مخالفة بنطاق مديرية أمن  القليوبية بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (25) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية  تم ضبط عدد (7) وحدات نهرية مخالفة قانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.
 

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