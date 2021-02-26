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تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:32 ص
نيمار
نيمار
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى أنباء سارة بشأن إصابة نجم هجوم الفريق البرازيلي نيمار.

وأفادت صحيفة لو باريزيان الفرنسية بأن نيمار شارك في تدريبات الفريق اليوم الخميس، حيث ركض حول الملعب عدة مرات في أول اختبار له منذ إصابته في مباراة كان بكأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مشاركة نيمار في التدريبات مؤشر جيد أن برنامج تعافيه من الإصابة يسير في الاتجاه الصحيح وعلامة مشجعة على تحسن حالته الصحية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان كان قد أعلن في بيان رسمي عن غياب نيمار لمدة 4 أسابيع مما يعني غيابه حتى يوم 10 مارس المقبل وهو موعد مباراة العودة أمام برشلونة الإسباني في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الفرنسية أن مشاركة نيمار في تدريبات الخميس تعتبر من الأخبار المهمة داخل صفوف باريس سان جيرمان.

ولفتت الصحيفة الفرنسية أنه تأكد غياب آنخيل دي ماريا عن المباراة المقبلة أمام ديجون في الدوري الفرنسي لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة، حيث تدرب منفردا برفقة مواطنه الأرجنتيني لياندرو باريديس الذي سيغيب عن نفس المباراة بسبب الإيقاف بالإضافة إلى بابلو سارابيا الذي يتعافى من إصابة في القدم.

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