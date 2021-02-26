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ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:00 م
علي ماهر حلمي
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يتصدر نادي مانشستر سيتي جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد مرور 25 جولة من عمر البطولة.
ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1-مانشستر سيتي 59 نقطة
2- مانشستر يونايتد 49 نقطة
3- ليستر سيتي 49 نقطة
4- وست هام يونايتد 45 نقطة
5- تشيلسي 43 نقطة
6- ليفربول 40 نقطة
7- إيفرتون 40 نقطة
8- أستون فيلا 36 نقطة
9- توتنهام 36 نقطة
10- أرسنال 34 نقطة
11- ولفرهامبتون 33 نقطة
12- ليدز يونايتد 32 نقطة
13- كريستال بالاس 32 نقطة
14- ساوثامبتون 30 نقطة
15- بيرنلي 28 نقطة
16- برايتون 26 نقطة
17 نيوكاسل 25 نقطة
18- فولهام 22 نقطة
19- وست بروميتش 14 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 11 نقطة.
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