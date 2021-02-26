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موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:30 م
موسيماني
موسيماني
محمد سامي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق طلائع الجيش، على ملعب الأهلي وي السلام، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد غدًا الأحد، 28 فبراير الجاري، في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيل الشياطين الحمر، وسيكون على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين الشحات، والتر بواليا، جونيور أجايي.

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