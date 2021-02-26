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تعرف على هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 15 هدف
3- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- هاري كين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 12 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 11 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف

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