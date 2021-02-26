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السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بمركز الوقف

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الاتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في زراعات القصب بقرية المعوجية بمركز الفوقف، بمحافظة قنا.
وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق في زراعات القصب بمساحة 7 قراريط، بقرية المعوجية بمركز الفوقف، بمحافظة قنا، وذلك قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة، دون وجود إصابات بشرية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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