Advertisements

٢,٣ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و" دمياط" في يناير

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:48 ص
السيد كمال نجم - رئيس مصلحة الجمارك
السيد كمال نجم - رئيس مصلحة الجمارك
أحمد الشيخ
Advertisements

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 7 آلاف و964 شهادة جمركية واردة بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات»، خلال شهر يناير الماضى.


أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 409 ملايين و462 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و890 مليونًا و646 ألف جنيه.


أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و285 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، و إستانلس، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، ومواد غذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و816 مليونًا و83 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و462 ألف جنيه.


أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 2 مليار و311 مليونًا و570 ألف جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية مصلحة الجمارك جمارك الإسكندرية السيد نجم

أخبار تهمك

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ أقل من ساعة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 15 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تحصيل 3,5 مليار جنيه ضرائب بجمارك بورسعيد والسخنة في أبريل

تحصيل 2.3 مليار جنيه ضرائب بجمارك الدخيلة والسخنة في مايو

3.2 مليار جنيه حصيلة ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة والسخنة" في يونيو

تحصيل 2.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة والسخنة" خلال يوليو الماضى

"المالية": تحصيل 2,7 مليار جنيه رسوم جمركية خلال أغسطس الماضي

"المالية": تحصيل 3,1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«السخنة» في سبتمبر الماضي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

11:32 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»