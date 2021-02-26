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الري: الإنسان هو المصدر الرئيسي لتلوث نهر النيل (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت ياسمين سمير، مسئول الإعلام المائي بوزارة الري، إن الإنسان هو المصدر الرئيسي والأساسي لتلوث نهر النيل، مضيفة أننا لو تتبعنا مصدر أي تلوث سنجده الإنسان.

وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن تلوث المياه يسبب عدد من الأمراض ومنها البلهارسيا، وأمراض الجهاز الهضمي، والسرطان، وأمراض الكبد حيث أن تلوث المياه يصب في تلوث الطعام الذي نتاوله.

وأضافت مسئول الإعلام المائي بوزارة الري، أن جودة النباتات الزراعية تتأثر بجودة المياه، فضلا على أن حجم إنتاجية الأرض يتأثر أيضا بنوع المياه، ومدى تلوثها.

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