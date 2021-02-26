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بـ"أسلحة نارية وذخيرة".. القبض على عنصر إجرامي بالجيزة
الجمعة 26/فبراير/2021 - 11:58 ص
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالإتجار في الأسحلة النارية والذخائر غير المرخصة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 2 بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
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