5 نواب بقنا يتبرعون بـ ١٠ أجهزة كمبيوتر لتسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات المحافظة

تبرع تحالف نواب محافظة قنا، الذي يقوده المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، بـعدد من أجهزة الحاسب الآلى لصالح مستشفيات المحافظة، حيث قام مصطفى البس، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن ومدير مكتب النائب أشرف رشاد، بتسليمها للدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.



وضمت قائمة النواب المتبرعين بأجهزة الكمبيوتر، المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، وحماده الجبلاوى عضو مجلس النواب، ومحمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى محمود عضو مجلس النواب.



صرح النائب أشرف رشاد الشريف، أنه تم تقديم عدد ١٠ أجهزة كمبيوتر لمستشفيات المحافظة لدعمها نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحتى يتسنى لها تسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة دون إبطاء حرصا على مصلحة المرضى.



وأكد "رشاد" أن مبادرة دعم المنظومة الطبية بالمحافظة تأتى فى ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من المساهمات التى من شأنها الارتقاء بمنظومة العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية بما يلبى طموحات أبناء المحافظة فى الحصول على خدمة علاجية جيدة جدا.



وفى السياق، أكد المحاسب هشام قدوس العمارى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، أن تحالف نواب قنا بقيادة المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، لا يدخر أى جهد فى سبيل دعم مستشفيات المحافظة لضمان تقديم خدمات علاجية متميزة لأهالينا فى كل قرى ومدن المحافظة.





وأوضح مصطفى البس عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، ومدير مكتب النائب أشرف رشاد الشريف، أن تحالف النواب الذى يقوده زعيم الأغلبية بمجلس النواب، سبق أن تبرع ب ٢٧٠ جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك عدد من الأسرة المجهزة، كما وافقت وزيرة الصحة مؤخرا على طلب النائب أشرف رشاد الشريف لدعم مستشفيات المحافظة بأجهزة بأجهزة " سباب " وأجهزة تنفس صناعى " Ventilator " نظرًا لوجود عجز بتلك الأجهزة، وذلك حرصا على حياة الأطفال حديثي الولادة.







من جانبه أثنى الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، على جهود النواب بقيادة زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وحرصهم بشكل دائم على المساهمة بشكل بناء فى دعم القطاع الصحي، خاصة أن ذلك سيكون له مردود ايجابى سيشعر به المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.







