إزالة حالتي تعدِ على مساحة 424 متر مربع أرض زراعية بالدلنجات وحوش عيسى (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حملة لإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر مربع بقرية المسين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.



مما نفذت الوحدة المحلية لمركز حوش عيسى حملة مماثلة أسفرت عن إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 224 متر مربع بنطاق قرية ابوالشقاف بجمعية الأبقعين عبارة عن أسوار طولية وأرضية بالطوب الأبيض.



من جانبه شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.