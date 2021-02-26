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إسرائيل تطعم نصف سكانها بلقاح كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم الجمعة، إنه تم تطعيم نصف السكان البالغ عددهم
9.3 مليون نسمة بجرعة واحدة على الأقل باللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

وتحسب إسرائيل سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين، المدرجين في حملة التطعيم التي بدأت في 19 ديسمبر، ضمن تعدادها السكاني، لكن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ليسوا مدرجين في هذه الحملة.

وقال إدلشتاين إن 35 بالمئة من الإسرائيليين تلقوا جرعتي لقاح فايزر مما يعني أنهم بصدد الحصول على ما يطلق عليها "بطاقة مرور خضراء" تتيح لهم دخول أماكن الترفيه التي يجري إعادة فتحها تدريجيًا.

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