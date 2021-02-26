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مجاهد: الـVAR أضاف للدوري المصري والأخطاء لن تنتهي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أشاد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بحكام الدوري المصري، مؤكدا أنهم يقدمون مستوى مميز حتى الآن.


فيما أشار مجاهد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" الذي يذاع على قناة Ten، إلى أن أخطاء التحكيم في كرة القدم لن تنتهي مهما اختلفت الملاعب.


وأكد أن تقنية الـVAR، أضافت الكثير للكرة المصرية، مشيرا إلى أنه لن يتم إلغائها تحت أي ظرف، فيما أشار إلى أنه تم التواصل مع شركة إسبانية محترفة بخصوص تطوير هذه التقنية.


وأوضح أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام البدري، تسلم المرتبات بزيادة 10 %، فيما اجتمع بالمدير الفني للمنتخب الأولمبي، شوقي غريب، للمناقشة حول معسكر المنتخب في مارس المقبل استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.


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