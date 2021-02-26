الموافقة علي إقامة محطة رفع صرف صحي في "محلة بشر" بالبحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 550 متر مربع، تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض الغفارة البحرية بناحية كفر ممدوح الدفراوي بمحلة بشر بمركز شبراخيت.



وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث يعتبر من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.



ووجه محافظ البحبرة بسرعة إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.