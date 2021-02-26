Advertisements

الموافقة علي إقامة محطة رفع صرف صحي في "محلة بشر" بالبحيرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 550 متر مربع، تبرع أحد المواطنين الواقعة بحوض الغفارة البحرية بناحية كفر ممدوح الدفراوي بمحلة بشر بمركز شبراخيت.

وذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث يعتبر من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

ووجه محافظ البحبرة بسرعة إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يعرض نجمه للبيع في نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة عاجلة من رئيس الشهر العقاري للمواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن المركب الغارقة بوادي مريوط (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»