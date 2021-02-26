Advertisements

نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد غدا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة.

وسبق وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ٢٧ فبراير للاطلاع.

وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.

وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث بوابة الفجر الفجر التاكسي الابيض

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 17 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أول ظهور لمحمد منير بعد أزمته الصحية (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ 37 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ حوالي 22 ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الكشف عن رأي الطاقم الطبى بالأهلي من الدفع بثنائى الفريق أمام طلائع الجيش

منذ 37 دقيقة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

12:30 م

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»