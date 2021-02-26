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نظر دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد غدا
الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:26 م
هدير حمزة
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تنظر محكمة القضاء الإداري، غدًا السبت، الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد، لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، والتي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة.
وسبق وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ٢٧ فبراير للاطلاع.
وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذي تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتي أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتي القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسي، أي أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالي 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
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