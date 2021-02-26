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موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل 28 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستلعب مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة ستامفورد بريدج.


وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نظيره تشيلسي يوم الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.


ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة بينما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

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