شادي خفاجة يكشف عن معاناته مع الوسط الفني ويُعلق :"يابخت من ربنا جعله سبب لتوزيع أرزاق الناس"







أعرب الفنان شادي خفاجة عن حزنه الشديد بسبب عدم ظهوره على شاشات التلفزيون منذ عشرة سنوات، وطلب من أصدقائه الفنانين مساعدته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب شادي خفاجة منشورًا قال فيه :"أصدقائي و أخواتي المخرجين و مساعدين الإخراج و الإنتاج، أصدقائي الفنانين اخواتي اللي بقوا نجوم ماشاء الله و مبسوط جدًا بنجاحهم و تألقهم و فخور بيهم وياما شاركنا بعض اللقمة و شاركنا بعض أحلامنا و أمنياتنا و شفتهم بفضل الله بيحققوا أحلامهم و فخور و فرحان بيهم جدًا؛ لإنهم يستاهلوا ده".



وتابع شادي خفاجة قائلاً :"أخوكم بقاله ١٠ سنين كاملين ماشتغلتش في أي عمل فني تحديدًا من ٢٠١١ ، ولا تم ترشيحي من قِبَّل أي حد من أصدقائي، على الرغم من إني كل سنة اتصل ببعض المخرجين و مساعدين الإخراج أصدقائي اللي على تواصل دائم معاهم علشان أفكرهم بيا وبيكون الرد ديما إن انا ممثل شاطر جدًا و مش محتاج تفكرنا بيك احنا فاكرينك ديما و بنجيب سيرتك بكل خير بس مافيش حاجة مناسبة ليك، مع إني ممثل وأقدر أعمل أي دور يطلب مني سواء صعيدي أو مودرن أو كوميدي أو شعبي أو ظابط أو إلخ".



وأضاف شادي خفاجة :" وبالنسبة لسني ماهواش معضلة أنا سني دلوقتي ٣٣ سنة يعني أغلب الممثلين و النجوم حاليًا في نفس العمر ده تقريبًا".



واستطرد قائلاً :" أنا مش بلوم حد أنا عارف إنهم بيحبوني و عارف إنهم مش هيتأخروا لو شافوا حاجة مناسبة ليا، بس أنا حبيت أفكركم بيا وأفكر أصحابي اللي بيحبوني و فاكرين ليا حاجة كويسة معاهم زمان".



واختتم شادي خفاجة كلامه قائلاً :" أغلب المقربين ليا هيتصلوا بيا حالاً و يقولولي امسح البوست ده و ماينفعش تكتب كده ، بس أنا شايف إني عاوز أكتب ده من زمان و متأكد ان في ناس صحابي كانوا ناسيني و محتاجين بس حاجة تفكرهم بيا و يمكن البوست ده لو انتشر ربنا يكرم والاقي فرصة كويسة، ومش عيب أبدًا إن الناس تساعد بعض على النجاح و الشغل و يابخت من ربنا جعله سبب لتوزيع أرزاق الناس".