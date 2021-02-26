وصايا "التعليم" بشأن امتحانات "أولى وتانية ثانوي".. اعرفها



عدة رسائل أصدرتها وزارة التربية والتعليم على مدار الفترة الأخيرة بشأن امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وفقا لإجراءات الوزارة لإجراء تلك الاختبارات من أجل تقييم الطلاب واجتيازهم تلك المرحلة.



لا تغيير في طبيعة الامتحانات

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في طبيعة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.



وأضاف شوقي ردا على طلبات توفير نماذج امتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، أن هذا لم يحدث من قبل، ومنذ بدأنا الامتحانات في ٢٠١٨ وقد نفذنا امتحان تجريبي للطلاب في الصفين الاول والثاني الثانوي وليس هناك جديد في طبيعة الامتحان يقتضي نماذج جديدة من الأساس وبالتالي هذا المطلب غير منطقي.



حالات إعادة امتحانات الطلاب

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثلاث حالات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يحق فيها إعادة الامتحان.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن من يتعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي، لأي أسباب قانونية أو مرضية، أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد ويتم اعتمادها، سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.



امتحانات إلكترونية

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت عقد امتحانات الثانوية العامة بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بالمدارس، وسيتم إعلان طريقة امتحانات الراسبين بالثانوية العامة قريبا، وكذلك امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام ستكون إلكترونية بالمدارس وورقية لمن لم يتسلم التابلت.



وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقى الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.



امتحانات أوبن بوك

وفي هذا الشأن، قال وزير التربية والتعليم، إنه يسمح لطلاب المرحلة الثانوية فى الامتحانات الإلكترونية باستخدام خاصية تقسيم الشاشة، للاطلاع على الكتب الـ pdf، والمصادر المتاحة، مشيرا إلى أن الامتحان سيكون أوبن بوك open book.

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزوير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، بالاطلاع على مصادر التعليم التفاعلية التي توفرها محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS، لافتًا إلى أنها فرصة ذهبية للمذاكرة بشكل أمتع وأبسط.





