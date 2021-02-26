استشاري مناعة يصدم العالم بشأن ذروة كورونا الثانية (فيديو)

اعتبر الدكتور عادل البلبيسي، استشاري الأوبئة، أنه من المبكر القول أن العالم وصل لذروة الموجة الثانية من جائحة كورونا، رغم انخفاض في أعداد حالات الإصابة بنسبة 11%، وانخفاض الوفيات بنسبة 20%.



وأشار "البلبيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن نسبة الانخفاض سواء على مستوى الوفيات أو الإصابات متركزة في أمريكا الشمالية والجنوبية، بينما مازالت الأعداد في ارتفاع على مستوى آسيا وأفريقيا وأوروبا.



وشدد استشاري الأوبئة، على أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة في ظل أن السلالات المتحورة لديها قدرة كبيرة على سرعة الانتشار، منوها بأن الجرعة الأولى من لقاح كورونا لا تعطي مناعة أكثر من 40 أو 50%، لافتا إلى أن شركتي فايزر وموديرنا يفكرون في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لمنع الإصابة بالسلالة المتحورة.

