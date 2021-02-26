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تعرف علي حالة الطقس اليوم الجمعة 26- 2 - 2021 بمحافظة كفر الشيخ ودرجة الحرارة المتوقعة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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ساد جو خريفي معتدل محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير، في أغلب الأنحاء بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وسط انتشار لسيارات مجالس المدن لكسح مياه الأمطار من الشوراع والتي هطلت بغزارة طيلة الأيام الماضية وخاصة علي السواحل الشمالية للمحافظة.

ووصلت درجة الحرارة الكبري 22 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة الصغري 9 درجات مئوية.

وأعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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