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الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدا السبت

الجمعة 26/فبراير/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 23 درجة
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا السبت 27-2-2021، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد،  وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وتشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت تسجل القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

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