الكشف عن رأي الطاقم الطبى بالأهلي من الدفع بثنائى الفريق أمام طلائع الجيش

أوضح مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن رأي الطاقم الطبى بالمارد الأحمر من الدفع بالثنائى صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق، في لقاء طلائع الجيش فى بطولة الدورى المصري الممتاز.









وأكد المصدر على مقدرة ثنائى الأحمر من المشاركة مع الفريق فى المواجهات المقبلة، بداية من لقاء طلائع الجيش، طبقًا لرؤية المدير الفنى.









وتابع: "طاهر تعافى من الإصابة تمامًا، ونفس الأمر لصلاح محسن، وسوف يشارك الثنائى فى المران الجماعية للفريق بشكل طبيعى".









الجدير بالذكر أن النادى الأهلى خسر فى اللقاء الماضية أمام سيمبا التنزانى فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بهدف نظيف.



