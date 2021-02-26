شاهد.. فتاة توزع "كعكة" على هيئة لقاح كورونا على مستشفيات العزل (فيديو)



واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



عرضت قناة "مصر الأولى"، تقريرا مصورا عن فتاة قامت بصنع كعكة على هيئة لقاح فيروس كورونا، وتوزيعها على عدد من مستشفيات العزل بالقاهرة.وقالت إيمي عزت، صانعة الكعكة، إنها صنعتها بهدف إسعاد المرضى، واعطائم أمل أن الأزمة ستنتهي، معلقة: "عايزة أفرحهم وأعطيهم أمل".إقرأ أيضا..وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد".