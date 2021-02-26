"التضامن" في أسبوع| اجتماعات.. وبروتوكولات.. وافتتاحات

نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي على مدار السبعة أيام الماضية، حيث أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، عددًا من التوجيهات لفريق التدخل التدخل السريع وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع الحالات خلال موجة الطقس غير المستقر، كما تمد معرض ديارنا للحرف اليدوية، وعقد اجتماعات مع عدد من قطاعات الوزارة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى قيامها بجولة فى محافظة بورسعيد لتفقد برامج وأنشطة الوزارة وافتتاح عدد من المشروعات للجمعيات الأهلية.





وتستعرض "الفجر" فى التقرير التالي: « التضامن في أسبوع».





* صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي للمرشدين السياحيين





بدأت وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحي بقيمة 1000 جنيه الأحد الماضى.





ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.





* اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة





ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة،بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.





وشهد الاجتماع الاعتماد النهائي للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالي المنتهى في 3062020، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والاجور،وما في حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التي يقدمها البنك.





* تكريم بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة





استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مجلس إدارة جمعية العالم بيتى،ومسئولى جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لتكريم ياسين عبد اللطيف"متلازمة دون" بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف 10 آلاف جنيه لياسين عبد اللطيف تقديرًا من الوزارة لإصراره على تحقيق حلمه بالصعود لجبل الجلالة بالدراجة وإصراره على الدمج فى المجتمع، موجهة فى الوقت ذاته الشكر لأسرته على اهتمامهم به وتحفيزه على الدمج فى المجتمع، ولجمعية العالم بيتى لتدريبه وتأهيله نفسيًا ورياضيًا بالتعاون مع جمعية أحبابنا الصغار لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة بمتلازمة داون، خاصة الشباب والنشء.





* اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى





عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، اجتماعا وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.





* ٤٩٦ متقدمة لمسابقة "الأم المثالية"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن عدد المتقدمات لمسابقة "الأم المثالية" لعام ٢٠٢١ علي مستوى الجمهورية بلغ 496 سيدة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.





وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات التى شاركت في مسابقة هذا العام، حيث تقدمت 56 سيدة انطبقت شروط المسابقة على 14 منهن، في حين جاءت محافظة الشرقية فى المرتبة الثانية، حيث تقدمت للمسابقة 40 سيدة وانطبقت الشروط علي 26 منهن، بالإضافة إلى 15 سيدة تقدمت للمسابقة من محافظة القاهرة انطبقت الشروط علي 14 منهن، أما في محافظة الجيزة فقد تقدمت 7 سيدات انطبقت الشروط علي 4 منهن.





* برنامج أطفال وكبار بلا مأوي





وفي إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار حالة الاستعداد القصوى في مختلف المحافظات، تعامل فريق برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة مع 97 حالة من الكبار بلا مأوى وعدد 131 طفلا على مدار يومين في 13 محافظة مستهدفة بالبرنامج.





وقامت فرق الشارع التابعة للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بتقديم مجموعة كبيرة من خدمات الإسعاف والإغاثة للاطفال والكبار بلا مأوى، حيث تم توزيع وجبات غذائية على الحالات كما تم توزيع ملابس لعدد 40 حالة وعدد 50 بطانية وإجراء إسعافات أولية لعدد 30 حالة وتم نقل الحالات التى تحتاج لعلاج مكثف إلى أقرب مستشفى وكذلك تم نقل الحالات التى توافق على الإيواء إلى دور الرعاية.





* مد معرض "ديارنا للحرف اليدوية"





قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذى يقام هذا العام تحت شعار « مصر بتتكلم حرفى » لمدة يومين إضافيين " الجمعة والسبت" لينتهي في ٢٧ فبراير الجاري، بدلا من ٢٥ فبراير، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن ينتهي فيه.





وتشهد الدورة الـ 61 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية،والتى تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الامر الذي دفع وزيرة التضامن الاجتماعي لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض، حيث شهدت منتجات الاكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر إقبالًا كبيرًا من الجمهور.





* جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف





وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزارات التنمية المحلية والرى والزراعة والتضامن الاجتماعى بالإستمرار فى متابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف، عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع والسيد القصير وزير الزراعة بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمقر الوزارة ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى عبر الفيديو كونفراس، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة.





* لقاء ممثلي ٢٣ جمعية أهلية





التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ممثلي ٢٣ جمعية أهلية الذين شاركوا في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك للتنسيق وبحث المشاركة في البرنامج القومي لتطوير الريف المصري.





* لقاء محافظ بورسعيد





استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة بورسعيد صباح الاثنين الماضى بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام المحافظة.





* عرض لأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضًا تقديميا لجهود وأعمال مؤسسة مشكاة نور في بورسعيد.





ونفذت مؤسسة مشكاة نور عددًا من الأعمال في محافظة بورسعيد منها تطوير مساكن اللبانة والمعهد الفني التجاري، وتنفيذها كشك أخلاق من خلال تحويل السلوك العشوائي لسلوك منضبط في عدد من المناطق.





* محافظ بورسعيد يكرم وزيرة التضامن الاجتماعي





كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،وذلك تقديرًا لجهودها وجهود الجمعيات الأهلية في محافظة بورسعيد، مشيرا إلي أن ما فعلته وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لم يحدث منذ ٥٠ عامًا في بورسعيد.





* افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة بورسعيد





افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، وحدة التضامن الاجتماعي بالمدينة الجامعية بجامعة بورسعيد، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لمؤسسات المجتمع الأهلى والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.





وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة الوحدة، كما تحدثت مع العاملين بداخلها، حيث طالبتهم بتقديم كل أشكال الدعم للطلاب داخل الجامعة ومن يترددون علي الوحدة، كما أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون القائم مع جامعة بورسعيد.





وتعد وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية نواة للوزارة داخل الجامعات، يمكن من خلالها تقديم حزمة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية، حيث تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.





كما تتيح الوحدة قروضا ميسرة السداد، وفقًا للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعي، لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، وتقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.





* افتتاح كشك "أخلاق"





قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية لحديقة المنتزه بمحافظة بورسعيد، حيث افتتحا كشك "أخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور".













* بروتوكول تعاون مع فودافون





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، أمس الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة فودافون مصر، لتقديم الشركة خدمات استشارية للوزارة مجانًا عن التحول الرقمي، ومساندة مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع جهود الوزارة في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام، ودعم جهود الدولة في التوجه نحو التعليم عن بعد من خلال منصة تعليمي.





* " 2 كفاية"





استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تقريرًا مفصلًا عن نشاط مشروع "2 كفاية " مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل"،مؤكدة أنه علي الرغم من جائحة كورونا فأن المثقفات المجتمعيات يقمن بإتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس وأن المشروع مازال يقدم خدماته بفعالية للأسر المستفيدة من تكافل سواء من خلال التوعية أو تقديم خدمات تنظيم الأسرة،وذلك لاستكمال تحقيق أهداف المشروع في الحد من الزيادة السكانية، كمشكلة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لما لها من تأثير علي معدلات التنمية.





وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعى أنه خلال شهر يناير الماضى بلغ عدد زيارات طرق الأبواب249،200 ألف زيارة من إجمالى ٥،٣٠٦،٧١٣ زيارة، مشددة على أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات قد بلغت ١١٥٪؜، كما أن عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والعيادات الأهلية الشريكة قد وصل إلى 41،642 سيدة من إجمالى 745،782 سيدة.



