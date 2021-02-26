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"الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية لتقديم الرعاية الإنسانية الاجتماعية لعدد من القرى

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أوفدت وزارة الداخلية، قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظتي الجيزة والبحيرة.

واستهدفت قرى (عرب العبادية – الديمسى – المنشى) بدائرة مركز شرطة الصف، وقرى (جبارس-عبد الحليم محمود – أحمد بدوى) بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وغرب النوبارية، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وجاء ذلك تعظيمًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة") في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. 
"الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية لتقديم الرعاية الإنسانية الاجتماعية لعدد من القرى
"الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية لتقديم الرعاية الإنسانية الاجتماعية لعدد من القرى

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