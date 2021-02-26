Advertisements

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
Advertisements
رصد موقع الفجر الإلكتروني، سيارة للطبخ في واحد من أهم شوارع مصر الجديدة، ألا وهو شارع السباق.


وتقف تلك السيارة أمام مركز طبي للأشعة وإحدى الصيدليات، كما أنها تؤثر على صحة المواطنين القاطنين في عمارة سكنية فيها 70 شقة.


وحتى الآن لم يتحرك حي مصر الجديدة، رغم أن السيارة بمداخلها أمام الجميع السيارة ملك مطعم في داخل الموال التجاري به أنابيب بوتاجاز، وليس فيه أجهزة دفاع مدني مما يهدد بتفجير المكان.


ويستغيث الأهالي، بالمسئولين لسرعة التصرف في الواقعة واتخاذ اللازم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الجديدة شارع السباق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

تعرف على هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن رأي الطاقم الطبى بالأهلي من الدفع بثنائى الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 17 ساعة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

01:10 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

11:32 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»