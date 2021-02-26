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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:21 م
محمد الدمتناوي
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يتصدر يوسف إبراهيم أوباما نجم نادي الزمالك، صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف، بفارق هدف عن حسام حسن نجم سموحة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 6 أهداف لكل منهما.
وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:
يوسف أوباما، الزمالك، 7 أهداف.
حسام حسن، سموحة، 6 أهداف.
أحمد سمير، طلائع الجيش، 6 أهداف.
رمضان صبحي، بيراميدز، 5 أهداف.
عمر كمال عبد الواحد، المصري، 5 أهداف.
شيمليس بيكلي، مصر المقاصة، 5 أهداف.
شريف عادل دابو، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.
رزاق سيسيه، الاتحاد، 5 أهداف.
جون أوكويي إيبوكا، إنبي، 5 أهداف.
محمد شريف، الأهلي، 4 أهداف.
أشرف بن شرقي، الزمالك، 4 أهداف.
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