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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر يوسف إبراهيم أوباما نجم نادي الزمالك، صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف، بفارق هدف عن حسام حسن نجم سموحة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 6 أهداف لكل منهما.


وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

يوسف أوباما، الزمالك، 7 أهداف.
حسام حسن، سموحة، 6 أهداف.
أحمد سمير، طلائع الجيش، 6 أهداف.
رمضان صبحي، بيراميدز، 5 أهداف.
عمر كمال عبد الواحد، المصري، 5 أهداف.
شيمليس بيكلي، مصر المقاصة، 5 أهداف.
شريف عادل دابو، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.
رزاق سيسيه، الاتحاد، 5 أهداف.
جون أوكويي إيبوكا، إنبي، 5 أهداف.
محمد شريف، الأهلي، 4 أهداف.
أشرف بن شرقي، الزمالك، 4 أهداف.

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