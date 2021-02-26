ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مباراتي الأهلي والزمالك

يتصدر يوسف إبراهيم أوباما نجم نادي الزمالك، صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف، بفارق هدف عن حسام حسن نجم سموحة وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 6 أهداف لكل منهما.









وجاءت قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:





يوسف أوباما، الزمالك، 7 أهداف.

حسام حسن، سموحة، 6 أهداف.

أحمد سمير، طلائع الجيش، 6 أهداف.

رمضان صبحي، بيراميدز، 5 أهداف.

عمر كمال عبد الواحد، المصري، 5 أهداف.

شيمليس بيكلي، مصر المقاصة، 5 أهداف.

شريف عادل دابو، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

رزاق سيسيه، الاتحاد، 5 أهداف.

جون أوكويي إيبوكا، إنبي، 5 أهداف.

محمد شريف، الأهلي، 4 أهداف.

أشرف بن شرقي، الزمالك، 4 أهداف.