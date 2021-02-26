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مباحث التموين تضبط 1202 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1202) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (3،6 طن "أسماك ماكريل" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة، وضبط (3،25 طن "كبدة مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.



وضبط (2،5 طن "هياكل دواجن" معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيذ تاريخ الإنتاج أو الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن ) بمحافظة الشرقية، وضبط (4،1 طن "مسلى" معبأ داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية – 600 عبوة "زيت طعام" مدون عليها علامات تجارية وهمية بدون بيانات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالكة مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة، وضبط (5 طن "ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لإستخدامه فى عمليات الإنتاج بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.


كما تم ضبط (5،5 طن "مخللات – ملح طعام" معبأ داخل براميل وشكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، ويشكل خطرًا على الصحة العامة).. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (875،795 جنيه) الناتج عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.، ضبط (4،8 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات "مجهولة المصدر").. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.


كما تم توجية حملات إستهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء أسفرت عن ضبط عدد (161) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (65074 عبوة سجائر)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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