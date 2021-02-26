تحويلات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي.. تعرف عليها

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائري الأوسطي (نطاق مدينة 6 أكتوبر) في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين – القاهرة – العين السخنة، الأمر الذي يستلزم غلق كلى للطريق المشار إليه لمدة 25 يوم بدايةً من يوم الجمعة الموافق 262 وحتى الإثنين 2232021 دون تعطيل للحركة المرورية. هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالي :





مركبات النقل "ذات الأحجام الكبيرة" القادمة من مدينة 6 أكتوبر تسلك طريق الفيوم الصحراوى وصولًا حتى الطريق الإقليمي استكمالا حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.





المركبات الخاصة والنقل "ذات الأحجام الصغيرة" القادمة من مدينة





6 أكتوبر تسلك طريق الواحات وصولًا حتى الطريق الدائري (القوس الغربي ) واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.



