إنتر ميلان يسيطر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

Advertisements
إنتر ميلان يسيطر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:24 م
غدير أحمد
Advertisements
يحتل نادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 53 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أي سي ميلان صاحب الـ49 نقطة.
ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز الرابع.
وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:
1 – إنتر ميلان – 53 نقطة
2 – ميلان – 49 نقطة
3 – يوفنتوس – 45 نقطة
4 – روما – 44 نقطة
5 – أتلانتا – 43 نقطة
6 – لاتسيو – 43 نقطة
7 – نابولي – 40 نقطة
8 – ساسولو – 35 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 34 نقطة
10 – سامبدوريا – 30 نقطة
11 – جنوى – 26 نقطة
12 – بولونيا – 25 نقطة
13 – أودينيزي – 25 نقطة
14 – فيورنتينا – 25 نقطة
15 – بينفينتو – 25 نقطة
16 – سبيزيا – 24 نقطة
17 – تورينو – 20 نقطة
18 – كالياري – 15 نقطة
19 – بارما – 14 نقطة
20 – كروتوني –12 نقطة
Advertisements