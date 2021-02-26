إنتر ميلان يسيطر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 53 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أي سي ميلان صاحب الـ49 نقطة.









ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز الرابع.









وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:





1 – إنتر ميلان – 53 نقطة

2 – ميلان – 49 نقطة

3 – يوفنتوس – 45 نقطة

4 – روما – 44 نقطة

5 – أتلانتا – 43 نقطة

6 – لاتسيو – 43 نقطة

7 – نابولي – 40 نقطة

8 – ساسولو – 35 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 34 نقطة

10 – سامبدوريا – 30 نقطة

11 – جنوى – 26 نقطة

12 – بولونيا – 25 نقطة

13 – أودينيزي – 25 نقطة

14 – فيورنتينا – 25 نقطة

15 – بينفينتو – 25 نقطة

16 – سبيزيا – 24 نقطة

17 – تورينو – 20 نقطة

18 – كالياري – 15 نقطة

19 – بارما – 14 نقطة

20 – كروتوني –12 نقطة



