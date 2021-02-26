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ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه التاسع عشر

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه التاسع عشر لموسم 1442هـ، أمس.
وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:
الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات ) مسافة 2000م، حققه الجواد ( لوسان ) للمالك حباب العتيبي.
الشوط الثاني مخصص والمخصص إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 2000 م، حققه الجواد ( بعيد شبوح ) لإسطبل الرعد.
الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 2000 م، حققته الفرس ( أمل خالد ) لإسطبل الحسام.
الشوط الرابع مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1400 م، حققه الجواد ( ريعان الزاملية ) للمالك زامل الصغير.
الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات )  على مسافة 1400 م، حققه الجواد ( لقب) للمالك محمد المطوع.
الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م، حققته الفرس ( عتامة ) للمالك عمر المرشود.
الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400 م، حققه الجواد ( رؤوف) للمالك محيجين الراشد.
وفي نهاية الحفل توج مدير عام مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري، كأس الدعم الثامن عشر لمالك الفرس (  عتامة) عمر المرشود

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