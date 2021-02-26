ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفل سباقه التاسع عشر







أقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه التاسع عشر لموسم 1442هـ، أمس.

وتكون الحفل من 7 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي:

الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات ) مسافة 2000م، حققه الجواد ( لوسان ) للمالك حباب العتيبي.

الشوط الثاني مخصص والمخصص إنتاج محلي ربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 2000 م، حققه الجواد ( بعيد شبوح ) لإسطبل الرعد.

الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 2000 م، حققته الفرس ( أمل خالد ) لإسطبل الحسام.

الشوط الرابع مفتوح الدرجات للخيل العربية على مسافة 1400 م، حققه الجواد ( ريعان الزاملية ) للمالك زامل الصغير.

الشوط الخامس والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م، حققه الجواد ( لقب) للمالك محمد المطوع.

الشوط السادس والرئيس إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400 م، حققته الفرس ( عتامة ) للمالك عمر المرشود.

الشوط السابع والمخصص إنتاج محلي خيل المبتدئة( عمر 4 سنوات فأكبر) على مسافة 1400 م، حققه الجواد ( رؤوف) للمالك محيجين الراشد.

وفي نهاية الحفل توج مدير عام مدير ميدان الملك سعود عبدالعزيز التويجري، كأس الدعم الثامن عشر لمالك الفرس ( عتامة) عمر المرشود