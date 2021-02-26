



(manpower.gov.eg).. رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2021 عبر لينك وزارة القوى العاملة





منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من أبرز أنواع الدعم التي لها مكانة كبيرة التي قررتها الحكومة المصرية للعمال اليومية الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد في ظل الظروف الراهنة وكان له الأثر السلبي على حالتهم الإقتصادية التي تضررت بسبب وقف أشغالهم، وبناء على ذلك أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة للعمالة الغير منتظمة بمقدار 500 جنية لكل فرد لمدة ثلاث شهور لكل دفعة ، لذلك يتصدر محرك البحث دائما منحة الـ 500 جنية ومن خلال هذة السطور سوف نعرض لكم كل مايخص الأمر.





رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة التي نسب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفات صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وتسهيلا على المواطنين البحث عن كل مايخص المنحة أطلقت الوزارة رابط إلكترونيا يتمكن من خلاله المواطنين الاستعلام دون الحاجة للذهاب للمؤسسة والتجمعات التي تكون بيئة خصبة لإنتشار الفيروس واصابة الأشخاص.





خطوات الاستعلام عن منحة الـ 500 جنية

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- ثم يقوم المستعلم بالضغط على منحة العمالة الغير منتظمة.

- كتابة رقم بطاقة الرقم القومي بشكل صحيح.

- ملء باقي البيانات .

- واخيرا الضغط على استعلام.



