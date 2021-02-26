Advertisements

"بودي جارد".. تتصدر تريند جوجل

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
تصدرت مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بالتزامن مع عرضها اليوم الجمعة على منصة شاهد VIP.


وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.


وصادف أثناء عرض المسرحية وفاة الفنان مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم عادل إمام والذي كان يعمل في المسرحية، وكان من المتوقع أن يتم إيقاف العرض بسبب الوفاة ولكن المفاجأة ان الزعيم عادل إمام قرر إستكمال العرض رغم وفاة صديق عمره وبرر عادل وقتها موقفه حسبما حكى رامي إمام في أحد البرامج:"المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه".


وتابع "إمام" أنها كانت من أصعب الليالي التى مرت عليهم موضحا ان الستارة حينما قفلت، بكوا جميعا بكاء شديد، وخاصة الزعيم عادل إمام.

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن رأي الطاقم الطبى بالأهلي من الدفع بثنائى الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 15 دقيقة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:17 ص

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

01:10 م

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

11:32 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»