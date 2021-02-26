"بودي جارد".. تتصدر تريند جوجل

تصدرت مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بالتزامن مع عرضها اليوم الجمعة على منصة شاهد VIP.









وجاء الإعلان عن العرض الحصري عالميًا عبر "شاهد VIP"، بعد حصول الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على حقوق عرض حصرية للمسرحية التي كتبها يوسف معاطي وأخرجها رامي إمام، ومدتها 180 دقيقة، وقد شارك في بطولتها إلى جانب عادل إمام كل من النجم الراحل عزت أبو عوف، وسعيد عبد الغني، ورغدة.









وصادف أثناء عرض المسرحية وفاة الفنان مصطفى متولي زوج شقيقة الزعيم عادل إمام والذي كان يعمل في المسرحية، وكان من المتوقع أن يتم إيقاف العرض بسبب الوفاة ولكن المفاجأة ان الزعيم عادل إمام قرر إستكمال العرض رغم وفاة صديق عمره وبرر عادل وقتها موقفه حسبما حكى رامي إمام في أحد البرامج:"المسرح لا يعوقه إلا القبر، ولكن إيه ذنب المشاهدين اللي جايين دافعين فلوس وجايين من آخر الدنيا عشان يشوفوا عادل إمام، إني ارجعهم مخذولين أنا مصمم أعمل المسرحية في ليلة وفاة مصطفى متولي الله يرحمه".







