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عاجل.. الكيان المحتل يمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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منعت إسرائيل رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، اليوم الجمعة، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى الشعب اليهودي.

وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة، إن "سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر".

واعتبر أبو سنينة "هذه الإجراءات تمثل تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وذكرت وكالة "وفا" أن الجيش الإسرائيلي كثف من تواجده في محيط الحرم الإبراهيمي واقتحم منزل أحد المواطنين بمدينة الخليل وسلمه بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

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