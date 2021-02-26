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طريقة تحضير دجاج كتشاتري الشهي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:43 م
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مقادير دجاج كتشاتري
- بصل.
- ملح.
- فلفل.
- مرقة دجاج.
- دقيق.
- عش الغراب.
- طماطم.
- ثوم مهروس.
طريقة تحضير دجاج كتشاتري
- في الخطوة الأولى يجب تقطيع الدجاج، ووضعها في خليط من الدقيق والملح والفلفل.
- في الخطوة التالية يجب وضع الدجاج المُتبل في زيت غزيز داخل طاسة على النار، حتى ينضج.
- وضع عيش الغراب والبصل والثوم والطماطم والزيت في وعاء، ثم إضافة ماء ساخن عليه ومرقة دجاج.
- إضافة الدجاج على الخليط السابق، ووضعهم على نار هادئة.
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