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طريقة تحضير دجاج كتشاتري الشهي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:43 م
دجاج كتشاتري
دجاج كتشاتري
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مقادير دجاج كتشاتري

- بصل.

- ملح.

- فلفل.

- مرقة دجاج. 

- دقيق.

- عش الغراب.

- طماطم.

- ثوم مهروس.

طريقة تحضير دجاج كتشاتري

- في الخطوة الأولى يجب تقطيع الدجاج، ووضعها في خليط من الدقيق والملح والفلفل.

- في الخطوة التالية يجب وضع الدجاج المُتبل في زيت غزيز داخل طاسة على النار، حتى ينضج.

- وضع عيش الغراب والبصل والثوم والطماطم والزيت في وعاء، ثم إضافة ماء ساخن عليه ومرقة دجاج.

- إضافة الدجاج على الخليط السابق، ووضعهم على نار هادئة.

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