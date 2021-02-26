طريقة تحضير دجاج كتشاتري الشهي





مقادير دجاج كتشاتري





- بصل.





- ملح.





- فلفل.





- مرقة دجاج.





- دقيق.





- عش الغراب.





- طماطم.





- ثوم مهروس.





طريقة تحضير دجاج كتشاتري





- في الخطوة الأولى يجب تقطيع الدجاج، ووضعها في خليط من الدقيق والملح والفلفل.





- في الخطوة التالية يجب وضع الدجاج المُتبل في زيت غزيز داخل طاسة على النار، حتى ينضج.





- وضع عيش الغراب والبصل والثوم والطماطم والزيت في وعاء، ثم إضافة ماء ساخن عليه ومرقة دجاج.





- إضافة الدجاج على الخليط السابق، ووضعهم على نار هادئة.



