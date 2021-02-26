"ري القليوبية": تبطين وتأهيل 30.30 كيلو متر من الترع بالمحافظة

أعلنت وزارة الري بالقليوبية، اليوم الجمعة، الانتهاء من أعمال تبطين وتأهيل 30.30 كيلو متر من الترع التي يجرى العمل بها الآن بالمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع بنطاق محافظة القليوبية، وذلك بنسبة 12.34%، والتي تستهدف تأهيل وتبطين 96 ترعة بإجمالي أطوال 410 كيلو متر من الترع بتكلفة إجمالية بلغت مليار و300 مليون جنيها، مشيرا إلى إنه بمثابة مشروع استثماري في شبكات الترع والمجاري المائية.





وقال أسامة خليل، وكيل وزارة الري بالقليوبية، إن فوائد المشروع تتلخص في عدة فوائد أولها توفير المياه التي جرى الحفاظ عليها من التسريب والإهدار نتيجة استبحار المجرى المائي، ولكن المشروع يعيد المجرى إلى ما كان عليه، وأيضا وصول المياه إلى نهايات المجرى المائي مما يضمن عدالة توزيع المياه للمنتفعين على مستوى الترع بالكامل، إلى جانب تقليل تكلفة الصيانة وعمليات التطهير للمجرى المائية نتيجة ظهور حشائش جرفية للمجرى أو غاطسة من القاع.



