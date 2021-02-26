هواوي تخطط لاقتحام سوق السيارات الكهربائية

قالت مصادر مطلعة إن شركة هواوي الصينية تخطط لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية الخاصة وقد تطلق بعض الطرازات هذا العام، حيث ستكشف أكبر شركة لتصنيع معدات الاتصالات في العالم تحولًا استراتيجيًا.





وتجري شركة هواوي الصينية محادثات مع شركة Changan Automobile المملوكة للدولة وشركات تصنيع سيارات أخرى لاستخدام مصانع السيارات الخاصة بهم في تصنيع سياراتها الكهربائية، وفقًا لاثنين من الأشخاص المطلعين على الأمر.





كما تجري هواوي أيضًا مناقشات مع BluePark New Energy Technology التابعة لمجموعة BAIC Group المدعومة من بكين لتصنيع مركباتها الكهربائية.





تنذر الخطة بتحول كبير محتمل في اتجاه هواوي بعد ما يقرب من عامين من العقوبات الأمريكية التي قطعت وصولها إلى سلاسل التوريد الرئيسية، مما أجبرها على بيع جزء من أعمال الهواتف الذكية الخاصة بها للحفاظ على بقاء العلامة التجارية.





وكانت قد ضعت إدارة ترامب شركة هواوي على القائمة السوداء التجارية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.





وقد نفى متحدث باسم Huawei أن الشركة تخطط لتصميم سيارات كهربائية أو إنتاج سيارات تحمل علامة Huawei.





"هواوي ليست شركة مصنعة للسيارات. ولكن من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) ، نهدف إلى أن نكون مزودًا للسيارات الرقمية ومزودًا جديدًا للمكونات، مما يتيح لمصنعي السيارات (مصنعي المعدات الأصلية) بناء سيارات أفضل."





قالت ثلاثة من المصادر إن هواوي بدأت في تصميم السيارات الكهربائية داخليًا والتواصل مع الموردين في المنزل ، بهدف إطلاق المشروع رسميًا في وقت مبكر من هذا العام.





قال أحد المصادر، إن ريتشارد يو، رئيس مجموعة الأعمال الاستهلاكية في هواوي الذي قاد الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم ، سيحول تركيزه إلى المركبات الكهربائية. وقال مصدر آخر إن المركبات الكهربائية ستستهدف شريحة كبيرة من السوق.





ومن ناحية أخرى رفضت شركة Changan، والتي تصنع السيارات مع شركة Ford Motor Co، التعليق. ولم تستجب BAIC BluePark للطلبات المتكررة للتعليق.





وارتفعت أسهم شركة تشونغتشينغ تشانجان أوتوموبيل الرئيسية المدرجة في بورصة Changan بنسبة 8٪ بعد أن أفادت رويترز بالمناقشات. قفزت أسهم BluePark بحد أقصى 10٪ يوميًا.







