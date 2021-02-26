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التحالف: تدمير طائرة مفخّخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
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صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي؛ أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة دون طيّار "مفخّخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.

وأوضح "المالكي"؛ أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمّدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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