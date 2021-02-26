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هكذا هنئت نوال الزغبي نجوى كرم بعيد ميلادها

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
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حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تهنئة صديقتها الفنانة نجوى كرم بعيد ميلادها.

وكتبت نوال الزغبي عبر تويتر قائلة "‏كل عام وانت بصحة ونجاح وسعادة وكل شي حلو بتتمنيه بتلبقلك الحياة وتبقي نجوي الشمس الشارقة دايما".


وحقق كليب أغنية " عقلي وقف" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي اكثر من  3.5  مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب. 

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم

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