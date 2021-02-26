أهمية "فيتامين د" للأطفال ومتطلباته اليومية ومصادره الغذائية والمكملات الغذائية









يلعب فيتامين د المعروف أيضًا بفيتامين أشعة الشمس، دورًا مهمًا في تعزيز والحفاظ على صحة العظام والأسنان لأنه يعزز امتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي المستهلك.





كما أن فيتامين د مفيد أيضًا لجهاز المناعة والصحة العقلية، ومن المهم بناء عظام صحية أثناء الطفولة. لذلك ، تضاف كمية وفيرة من الحليب والأطعمة الأخرى الغنية بالكالسيوم إلى نظام الطفل الغذائي.





متطلبات فيتامين د للأطفال: هذا كل ما تحتاج إلى معرفته

"يُقاس فيتامين (د) بالوحدات الدولية وكذلك بالميكروجرام والتي يمكن أن تعطي أرقامًا مختلفة. إذا أخذنا في الاعتبار الوحدات الدولية ، فإن الإجابة هي 400 وحدة دولية لطفل طبيعي. إذا ولد الطفل قبل الوقت ، فإن الجرعة الأعلى تكون مقترح. لكن الطفل العادي يحتاج إلى 400 وحدة في العامين الأولين وما بعد ذلك ، يمكن زيادتها إلى 600 وحدة لاحقًا "، كما يقول الدكتور بهاسين.





أهمية فيتامين د

يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم وامتصاص الكالسيوم في العظام. كما أنه يدعم العضلات والأعصاب والجهاز المناعي. خلال سنوات النمو ، من المهم الحصول على كمية كافية من فيتامين د ، خاصة لامتصاص الكالسيوم لمساعدة الطفل على النمو بشكل صحيح. يمكن أن يعرضه عدم كفاية تناوله لخطر أكبر للإصابة بالكساح والركبتين والبطن والاضطرابات المناعية.





كيف نضمن المستويات المثلى لفيتامين د؟

"حليب الأم وحده ليس مصدرًا جيدًا جدًا لفيتامين (د) ، لذلك عندما يكون الطفل في مرحلة الرضاعه، فأنت بحاجة إلى إضافة فيتامين (د) إما على شكل قطرات أو مصادر غذائية مدعمة إذا سمح. إذا كان الطفل يستهلك حليب البقر، فأنت بحاجة لتكميله بفيتامين د. بمجرد أن يبدأ الطفل في تناول الطعام، أعطه المزيد من منتجات الألبان أو الأطعمة المدعمة. تعتبر البيضة مصدرًا طبيعيًا خاصة صفار البيض. والأسماك أيضًا مصدر جيد ولكن ليس للأطفال والنباتيين.





وتساعد الأطعمة المدعمة مثل الزيت والزبدة وعصير البرتقال في تحقيق مستويات كافية من هذا الفيتامين. يمكن للنباتيين إضافة الفطر وفول الصويا والفاصوليا إلى النظام الغذائي. إذا كنت نباتيًا ، يمكنك الاستمرار في تناول قطرات فيتامين (د) خلال العام الثاني حسنًا. بالإضافة إلى أن منتجات الألبان والتعرض لأشعة الشمس كافيان ".





التعرض للشمس

ضوء الشمس هو طريقة الطبيعة لإعطاء فيتامين د. ينتج الجسم فيتامين د عند تعرضه لأشعة الشمس. قد يساعد التعرض القليل لأشعة الشمس في الصباح الباكر على زيادة مستويات فيتامين د لدى الأطفال. لكن لا تدع الطفل يقضي الكثير من الوقت في الهواء الطلق لأن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد يؤثر على بشرة طفلك.





قطرات فيتامين د 3 للأطفال

يشرح طبيب الأطفال كذلك، "يجب أن يأخذ الطفل 400 وحدة في السنة الأولى. سيحدد التركيز عدد القطرات. عادةً ما يكون التحضير القياسي 400 أو 800 وحدة لكل مل ولكن بعض المستحضرات النادرة تحتوي على 1000 وحدة لكل مل. القياس هو ليس في شكل قطرات وعليك أن تكون واضحًا جدًا بشأن مقدار المكملات الغذائية. علاوة على ذلك يعتمد على النظام الغذائي لطفلك. إذا كان الطفل لا يستهلك طعامًا مدعمًا أو إذا كان نباتيًا ، فستحتاج إلى الاستمرار في تناول المكملات لوقت أطول ".





تحتاج إلى البقاء على اتصال دائم مع طبيبك لفهم الجرعة الصحيحة من فيتامين د لطفلك حسب العمر. لا تتناول جرعة زائدة من فيتامين د لأنها قد تؤدي إلى أعراض جانبية معينة.