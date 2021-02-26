مركز المنارة الأسقفية: يوم رياضي للأطفال ذوي الإعاقة

نظمت مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف - التابعة للكنيسة الأسقفية يوم رياضي بمشاركة 15 من الأطفال تحت إشراف مُعلمات المركز مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورونا المستجد.





من جانبها قالت جانيت شمعى مديرة المركز: تُعتبر الرياضة أمر حيوي في تنشئة الطفل لأنها تعمل على تعزيز النشاط والحيوية وتلبية احتياجاتهم في اللهو واللعب والاستمتاع ويعد وسيلة لتنمية قدراته الذهنية وذكائه ومهاراته في التعامل مع الغير.





وأوضحت جانيت: يسعى مركز المنارة لممارسة الطفل للرياضة والعمل على تنفيذ أنشطة تدعم مرونة ورشاقة الأطفال وتقلل إصابتهم بالسمنة وما يصاحبها من أمراض، فيتم تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية حفاظًا علي صحة أبنائنا.





تعمل مدرسة المنارة للأطفال ذوى الإعاقة بمنوف على تقديم برامج تربوية للأطفال ذوى الإعاقة بمدينة منوف وما حولها لتحسين مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية والشخصية إلى جانب تقديم الدعم لأولياء أمورهم.





مركز المنارة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة هو مركز تابع لمؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) وهي الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.



