برشلونة يستعد لمواجهة قوية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

يستعد برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فريق إشبيلية، غدا السبت، على ملعب "رامون سانشيز بيزاخون"، معقل النادي الأندلسي، ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة الخامسة وعشرون من الدوري الإسباني الممتاز.









وسيدخل البرسا اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق فوزا ثمينا على إلتشي، بثلاثة أهداف دةن رد، في اللقاء الذي استضافه العملاق الكتالوني على ملعب الكامب نو، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بالليجا.









وعلى الجانب الأخر حقق إشبيلية فوزا هاما على أوساسونا بهدفين نظيفين، في الجولة الماضية من البطولة.









ويحتل برشلونة المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بصيده 50 نقطة حصدهم من 24 مباراة، فيما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 48 نقطة جمعهم من 23 مباراة.



