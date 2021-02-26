Advertisements

محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة ستشهد خلال الأيام المقبلة بدء العمل في إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة بمدينة كفر الشيخ ضمن المشروعات الخدمية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موجهًا الشكر للدولة ومجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والزراعة، لحرصهم على تلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك مساحات خالية تمثل ربع خالي من مدينة كفر الشيخ، وبتوجيهات القيادة السياسية تم اختيار نماذج من العمارات السكنية بالعاصمة الإدارية، لتطبيقها لإقامة 210 عمارة، وكل عمارة مكونة من أرضي و10 أدوار، بالتجمع السكني الأول أمام الجامعة، كما تضم التجمعات السكانية مساحات خضراء، ومناطق خدمية.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما سيبدأ العمل خلال الأيام المقبلة بالمنطقة الثانية خلف جامعة كفر الشيخ، تشمل إقامة وحدات سكنية على مساحة 31 فدانًا، ضمن المشروع القومي "سكن كل المصريين "، مؤكدًا أن التجمعات السكنية الجديدة بالمنطقتين الأولى والثانية تتسع لـ 64 ألف نسمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم إقامة المنطقة الثالثة إسكان اجتماعي بالمنطقة خلف الإسكان الاجتماعي الحالي غرب مدينة كفر الشيخ على مساحة 121 فدانًا، وجاري إنشاء وتطوير عدة محاور جديدة تربط غرب المدينة بشرقها، الأول الطريق الدائري الغربي "محور صبري القاضي"، امتدادًا لسوق الجملة حتى محطة قطار سخا وصولا لكمين القرضا، والثاني الطريق الدائري الشرقي من طريق المحلة حتى أبو عمر ثم كفر عسكر وحتى الطريق الدولي الساحلي.

وكذا محاور عرضية لربط غرب المدينة بشرقها من صبري القاضي لمحور سعد زغلول الجديد حتى حديقة صنعاء، والثاني تطوير شارع 21 المار بين المنطقة الصناعية ليكون اتجاهين، والثالث تطوير شارع جيهان بالإضافة لربط طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بمحاور غرب المدينة.
محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة (صور)
محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة (صور)
محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة (صور)
محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ نصف ساعة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 20 ساعة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»