Advertisements

سلطان عمان يهنّئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
Advertisements


هنأ سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ودعا سلطان عمان، الله تعالى أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين، وعلى ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

الكشف عن رأي الطاقم الطبى بالأهلي من الدفع بثنائى الفريق أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا اليومية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 19 ساعة

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 م

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

11:32 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»