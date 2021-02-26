سلطان عمان يهنّئ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية لولي العهد





هنأ سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، في برقيةٍ، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ودعا سلطان عمان، الله تعالى أن يمُنّ على خادم الحرمين الشريفين، وعلى ولي العهد، بدوام الصحة والعافية ومديد العمر لتحقيق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدّم ورقيّ وازدهار.