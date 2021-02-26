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وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك عانى من الاجهاد أمام تونجيث السنغالي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق أن الفريق عانى من الاجهاد في مباراة تونجيث السنغالي بدوري أبطال افريقيا.

وأوضح وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن النقص في الأجنحة كان له تأثير سلبي على الفريق بشكل كبير.

وتابع :"أحمد أبو الفتوح كان يجب أن يكمل المباراة لنهايتها وإشراك عبدالله جمعة في مركز الجناح".

وأضاف:"إشراك حسام أشرف كان علامة استفهام خاصة وأنه لا يشارك في بطولة الدوري من الأساس وكان الأجدى الدفع بإمام عاشور مبكرًا".

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