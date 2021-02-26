يمكن للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل أن تقضي على سعيك المتعلق بفقدان الوزن، واعتمادًا على ما تأكله في تلك الساعة من اليوم، بالطبع الرغبة الشديدة في منتصف الليل أو الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل شائعة إلى حد ما.





وفي هذا الإغلاق الجزئي بسبب تفشي فيروس كورونا والعمل من المنزل، شهدت جداول عمل الأشخاص تحولًا كبيرًا. في حين أن البعض قد يكون قد وجد طريقة لتحقيق هذا التوازن بين العمل والحياة الذي تشتد الحاجة إليه ، لا يزال البعض الآخر يكافح لتحديد هذا الخط وينتهي به الأمر إلى العمل لساعات متأخرة، مع الكثير من المضغ غير الصحي في منتصف الليل. لكن لا تأكل. يمكن أن يكون اتخاذ خيارات صحية، حتى بالنسبة للوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، مفيدًا للغاية في منع زيادة الوزن والآثار الجانبية الأخرى المرتبطة بمضغ منتصف الليل.





أفضل 5 وجبات خفيفة يمكن تناولها في الليل

1. الفشار، منخفض السعرات الحرارية. إنها حبة كاملة وغنية بالألياف، مما يعني أنني أستطيع أن أجعلك تشعر بالشبع وتناول كميات أقل.





2. دقيق الشوفان هو وجبة غنية بالألياف والتي يمكن أن تمليئ معدتك بسرعة وترضي الشعور بالشبع.





3. شاي الأعشاب يمكن أن يكون مهدئًا في الطبيعة، ويساعد على النوم بشكل جيد، وتأكد من تناول شاي خالٍ من الكافيين.





4. لوح الجرانولا منخفض السكر: إذا كنت ترغب في تناول كعكة أو كعكة دونات ، فانتقل إلى لوح الجرانولا ، ويفضل أن يكون منخفض السكر. قم بمطاردتها في خزانة المؤن الخاصة بك خاصة عند الرغبة الشديدة في منتصف الليل.





5. الزبادي اليوناني يوفر لك اندفاعة من البروتين والكالسيوم ويمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.







