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رونالدو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 هدف، بفارق هدف عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صاحب الـ17 هدف.


وجاءت قائمة هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:


1 – كريستيانو رونالدو – 18 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 17 هدفًا
3 – زلاتان ابراهيموفيتش– 14 هدفًا
4 – لويس مورييل – 14 هدفًا
5 – تشيرو إيموبيلي – 13 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 13 هدفًا
7 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا
8 – جواو بيدري – 11 أهداف
9 – لورينزو إنسيني – 10 أهداف
10 – فرانشيسكو كابوتو – 9 أهداف
11 – نزولا – 9 أهداف
12 – هيرفينج لوزانو – 9 أهداف
13 – هنريك مخيتاريان – 9 أهداف
14 – ماتيا ديسترو – 9 أهداف.

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