رونالدو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

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رونالدو في الصدارة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:05 م
غدير أحمد
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يحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 18 هدف، بفارق هدف عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان صاحب الـ17 هدف.
وجاءت قائمة هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:
1 – كريستيانو رونالدو – 18 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 17 هدفًا
3 – زلاتان ابراهيموفيتش– 14 هدفًا
4 – لويس مورييل – 14 هدفًا
5 – تشيرو إيموبيلي – 13 هدفًا
6 – لاوتارو مارتينيز – 13 هدفًا
7 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا
8 – جواو بيدري – 11 أهداف
9 – لورينزو إنسيني – 10 أهداف
10 – فرانشيسكو كابوتو – 9 أهداف
11 – نزولا – 9 أهداف
12 – هيرفينج لوزانو – 9 أهداف
13 – هنريك مخيتاريان – 9 أهداف
14 – ماتيا ديسترو – 9 أهداف.
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