الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ‏









أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع ‏الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل بالدوري العام.





وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول ‏الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏





ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا.‏





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.



