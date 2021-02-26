الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ‏

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الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش
الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:05 م
علي نبوي ومحمد الصو
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل بالدوري العام.
وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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