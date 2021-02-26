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الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ‏

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:05 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي ومحمد الصو
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع ‏الجيش المقرر لها مساء الأحد المقبل بالدوري العام.

وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، وفقًا للبرتوكول ‏الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ‏عقب العودة من تنزانيا، والانتهاء من مواجهة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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