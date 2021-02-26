Advertisements

بعد إثارته الجدل.. معلومات تهمك عن محتوى "نجوى" التعليمي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
أثار محتوى نجوى التعليمية الجدل على مدار الساعات الأخيرة بسبب مطالبة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأهمية اعتماد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية عليها.

ووجه الدكتور طارق شوقي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، بالاطلاع على مصادر التعليم التفاعلية التي توفرها محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS، لافتًا إلى أنها فرصة ذهبية للمذاكرة بشكل أمتع وأبسط.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر مد إجازة منتصف العام لمدة أسبوع على أن يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدها بشكل مباشر أي بعد يوم ٢٧ فبراير.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن محتوى نجوى التعليمي التي تحدث وزير التربية والتعليم عنها:

- خدمة يقدمها بنك المعرفة حيث قال "تستطيع الآن الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة دروسك بشكل أمتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS".

- يهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقًا لنظام التعليم الجديد.

- محتوى نجوى يتيح للطلاب الوصول إلى مصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة الدروس بشكل أمتع.

- المحتوى يهدف إلى توفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقًا لنظام التعليم الجديد.

- محتوى نجوى يعتبر منصة تعليمية عبر الإنترنت مزودة بأدوات تحليلية تسهم في تعزيز التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية مميزة، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المميزة.

ويمكنكم التعرف على المواد المتاحة لأي مرحلة دراسية من "نجوى" على منصة «إدارة التعلم LMS»، من خلال موقع بنك المعرفة المصري، اضغط هنا.

وحسب وزارة التربية والتعليم سيتم عقد امتحان متعدد التخصصات لا يضاف للمجموع لطلاب ٣ إعدادي، على أن يكون مدة الاختبار ثلاثة ساعات يشترط اجتيازه لدخول امتحان نهاية عام، وذلك في ٧ مارس.

كما سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونية لجميع الطلاب بالمدارس، وسيتم إعلان طريقة امتحانات الراسبين بالثانوية العامة قريبا، وامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام ستكون إلكترونية بالمدارس وورقية لمن لم يتسلم التابلت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محتوى نجوى التعليمي بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.."الفجر الفني"يكشف حقيقة أنباء وفاة يوسف شعبان

منذ يوم

عاجل.. أنباء عن تدهور الحالة الصحية ليوسف شعبان إثر مضاعفات "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات مفاجئة بشأن إصابة نيمار

منذ حوالي 4 ساعات

السودان: ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خطرا على سدودنا ومواطنينا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من عواد على إهانة "قميص" الزمالك

منذ يوم

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

منذ نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

خلال 24 ساعة.. 3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

منذ ساعة الا ربع

سيارة طبخ في شارع السباق بمصر الجديدة تهدد حياة المواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصريح عاجل من وزير التعليم عن امتحانات الشهادة الإعدادية

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهة نارية بدور الـ16

عاجل.. نزيف الدم يجبر مدرب برشلونة على مغادرة المؤتمر الصحفي سريعا

02:20 م

الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة

11:17 ص

إصابة شقيقة نانسي صلاح بجلطة في المخ والأخيرة تعلق: "ربنا يلطف بينا"

06:58 م

الأهلي يقترب من ضم لاعب الزمالك

05:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»