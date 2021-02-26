بعد إثارته الجدل.. معلومات تهمك عن محتوى "نجوى" التعليمي

أثار محتوى نجوى التعليمية الجدل على مدار الساعات الأخيرة بسبب مطالبة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأهمية اعتماد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية عليها.





ووجه الدكتور طارق شوقي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، بالاطلاع على مصادر التعليم التفاعلية التي توفرها محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS، لافتًا إلى أنها فرصة ذهبية للمذاكرة بشكل أمتع وأبسط.





يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر مد إجازة منتصف العام لمدة أسبوع على أن يكون امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدها بشكل مباشر أي بعد يوم ٢٧ فبراير.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن محتوى نجوى التعليمي التي تحدث وزير التربية والتعليم عنها:





- خدمة يقدمها بنك المعرفة حيث قال "تستطيع الآن الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة دروسك بشكل أمتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS".





- يهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقًا لنظام التعليم الجديد.





- محتوى نجوى يتيح للطلاب الوصول إلى مصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة الدروس بشكل أمتع.





- المحتوى يهدف إلى توفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقًا لنظام التعليم الجديد.





- محتوى نجوى يعتبر منصة تعليمية عبر الإنترنت مزودة بأدوات تحليلية تسهم في تعزيز التحصيل الدراسي، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية مميزة، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المميزة.





ويمكنكم التعرف على المواد المتاحة لأي مرحلة دراسية من "نجوى" على منصة «إدارة التعلم LMS»، من خلال موقع بنك المعرفة المصري، اضغط هنا





وحسب وزارة التربية والتعليم سيتم عقد امتحان متعدد التخصصات لا يضاف للمجموع لطلاب ٣ إعدادي، على أن يكون مدة الاختبار ثلاثة ساعات يشترط اجتيازه لدخول امتحان نهاية عام، وذلك في ٧ مارس.



