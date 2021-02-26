إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية في نجع حمادي

أصيب شخصين، منذ قليل، في انقلاب دراجة بخارية، بمدخل الشيخ فرج بقرية بهجورة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة حمادة محمود عبدالرحيم، 40 عاما، بكسر بالقدم، وسماح محمد توفيق، 30 عاما، بخلع في الكتف في انقلاب دراجة بخارية، بمدخل الشيخ فرج بقرية بهجورة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.



