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إصابة شخصين في انقلاب دراجة بخارية في نجع حمادي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب شخصين، منذ قليل، في انقلاب دراجة بخارية، بمدخل الشيخ فرج بقرية بهجورة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا يفيد إصابة حمادة محمود عبدالرحيم، 40 عاما، بكسر بالقدم، وسماح محمد توفيق، 30 عاما، بخلع في الكتف في انقلاب دراجة بخارية، بمدخل الشيخ فرج بقرية بهجورة في نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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